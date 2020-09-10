В Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам под эгидой Gorilla Fighting (GFC) и Fight Nights Global, посвященный памяти скончавшегося тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

В главном поединке за пояс среднего веса сражались Владимир Минеев из России и представитель Казахстана Даурен Ермеков. Рефери досрочно остановил бой в третьем раунде из-за пассивной защиты Ермекова.

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Соглавный бой получили брат Хабиба Усман Нурмагомедов и Святослав Шабанов. Во втором раунде Шабанов получил травму ноги, и поединок полностью перешел под контроль Нурмагомедова. Вскоре Святослав сдался.

Также на турнире выступил Хасан Магодмешарипов – брат Забита Магодмешарипова, еще одного российского бойца UFC. Он справился с Тимуром Акабой в первом раунде удушающим приемом.

Усман Нурмагомедов идет на впечатляющей серии – 11 побед и ноль поражений.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова планируется проводить каждый год.

Отец и тренер Хабиба умер 3 июля после осложнений, связанных с коронавирусом.

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