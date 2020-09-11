Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев требует реванша у бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, которому проиграл поединок по правилам бокса.

– Я тренируюсь по боксерской и качковской схеме. Качаю спину, бегаю кроссы, работаю на лапах, иногда спаррингую, прыгаю на скакалке. Делаю все, что касается функционалки. Жду, когда появится Саша.

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– То есть вы рассчитываете на реванш?

– Конечно. Вы же слышали, когда Камил Гаджиев на пресс-конференции тогда спросил у меня, дам ли я реванш Саше, если выиграю. Я сказал, что дам. Потом он спросил то же самое у Саши, и он тоже сказал, что даст. Если вы думаете, что мое эмоциональное состояние по отношению к Александру Емельяненко изменилось, то это не так. Оно нисколько не изменилось. Был бой – должен быть реванш. Пусть люди это осуждают. Но я живу по свои правилам.

– Реванш – по правилам ММА или бокса?

– Бокса. Мне надо боксировать так, как на спаррингах, а не так, как это было 29 ноября в ринге.

Михаил Кокляев, Александр Емельяненко Фото: Getty Images

– Можно ли сказать, что у вас добавилось негатива к Емельяненко после его шутки про полет кукушки?

– У меня больше жалости к нему добавилось после слов Магомеда Исмаилова.

– Про кукушку?

– Да. У меня есть злость к людям, которые не восприняли основной посыл ни книги, ни фильма «Пролетая над гнездом кукушки» – что если пробовать, пытаться, то в итоге что-то должно получиться, но восприняли быдлячий подкол, быдло-шутку Емельяненко. Кто над этой шуткой посмеялся, то показал уровень своего социального положения – это уровень люмпенов, маргиналов. Емельяненко показал свою маргинальность. Поначалу это вызвало у меня небольшую злость. А когда я понял, что нужно быть выше всего этого, я определил Санька на место люмпена и маргинала, человека с заводской окраины. Я всю жизнь пытаюсь убрать из себя эту заводскую окраину – начиная с того, когда в школе понял, что дружу не с теми людьми, записался в секцию тяжелой атлетики и уже в 16 лет стал мастером спорта. Если бы мы с Сашей жили в одном дворе, то не дружили бы – это однозначно, – заявил 41-летний Кокляев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Емельяненко нокаутировал Коклеява в первом раунде.

В следующем бою по правилам MMA он сокрушительно уступил Магомеду Исмаилову.

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