Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, объявивший о завершении карьеры, недоволен визитом допинг-офицеров.

«UFC, что происходит? Этим утром USADA приехало ко мне на яхту для тестирования. Чуваки, я же завершил карьеру! Но ладно, пусть тестируют. У меня все естественно», – написал 32-летний Макгрегор и приложил фото протоколов.

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  • Ирландец трижды объявлял о завершении карьеры и два раза возвращался в октагон.
  • В последний раз он анонсировал уход из смешанных единоборств 7 июня 2020 года.

Макгрегор может рвануть из UFC в рестлинг. Кто еще променял единоборства на шоу

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