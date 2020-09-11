Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, объявивший о завершении карьеры, недоволен визитом допинг-офицеров.
«UFC, что происходит? Этим утром USADA приехало ко мне на яхту для тестирования. Чуваки, я же завершил карьеру! Но ладно, пусть тестируют. У меня все естественно», – написал 32-летний Макгрегор и приложил фото протоколов.
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- Ирландец трижды объявлял о завершении карьеры и два раза возвращался в октагон.
- В последний раз он анонсировал уход из смешанных единоборств 7 июня 2020 года.
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