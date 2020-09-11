«Иногда захожу в директ и удивляюсь. Просто туда еще приходят предложения по работе, сотрудничеству и по съемкам. В этих непрочитанных иногда такой треш... Я узнаю о всяких извращениях, которые в мире существуют. Я узнала, что такое фут-фетиш. Люди реально хотят твою обувь, хотят понюхать твои ноги. Я узнала, что есть люди, которые любят посидеть на руках у сильной женщины. Щуплого вида мужчины любят, чтобы сильные женщины держали их на руках. Возможно, это как-то связано с материнской историей. Хотят вернуться на ручки своей матери, я не знаю. Но такое есть.

Они даже готовы за это платить. Или, например, ударить в пах. Не знаю, как они живут. Тоже готовы платить. Щекотки... Есть люди, которым нравятся, что их щекочут, или они щекочут тебя, не знаю. Отвечала ли я таким людям? Нет. Мне страшно. Я начинаю задумываться... Пусть каждый делает то, что ему нравится. В этом нет ничего плохого, пока это не задевает другого человека. Я за, только без моего участия в этом. Хотя недавно мне писал человек, предлагающий стать моим рабом. В принципе, это прикольно. Потом пошутили с подругами, что если он может мыть посуду и убирать, то в целом ничего плохого в этом нет», – рассказала Янькова в интервью ютьюб-каналу «Руки Выше».