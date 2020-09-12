Американский боец UFC Джалин Тернер пришел на церемонию взвешиваня перед боем с живым тарантулом.
Необычная традиция имеет объяснение – в детстве Тернер очень боялся пауков. Он преодолел фобию и превратил их в домашних животных – теперь у него дома живут около 200 тарантулов.
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- Турнир UFC Fight Night 177 состоится в ночь с 12 по 13 сентября.
- 25-летний легковес Тернер подерется с соотечественником Броком Уивером.
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