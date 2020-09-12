Бой Реймонда Дэниелса и Петера Станоника на турнире Bellator 245 был признан несостоявшимся.
Станоник сделал заход на вертушку, но соперник подкараулил его и поймал на противоходе, сильно попав прямо между ног. Получивший удар боец упал и долгое время не мог ни разогнуться, ни подняться – на него было больно смотреть. Судьи остановили поединок – в смешанных единоборствах действует запрет на подобные приемы.
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- Бой проходил в легкой весовой категории.
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