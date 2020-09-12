Станоник сделал заход на вертушку, но соперник подкараулил его и поймал на противоходе, сильно попав прямо между ног. Получивший удар боец упал и долгое время не мог ни разогнуться, ни подняться – на него было больно смотреть. Судьи остановили поединок – в смешанных единоборствах действует запрет на подобные приемы.