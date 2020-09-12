Ирландский боец MMA Конор Макгрегор арестован во французской Корсике.

«10 сентября поступила жалоба на действия, которые можно охарактеризовать как попытку сексуального насилия и непристойные действия. Мистер Конор Энтони Макгрегор был доставлен в полицию для разбирательств», – говорится в заявлении прокуратуры, его цитирует Daily Mail.

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Представитель Макгрегора, в свою очередь, сообщил, что ирландец «категорически отвергает любые обвинения в неправомерном поведении».

  • 7 июня 2020 года Конор анонсировал свой уход из смешанных единоборств.
  • Ранее ирландец дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.

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