«10 сентября поступила жалоба на действия, которые можно охарактеризовать как попытку сексуального насилия и непристойные действия. Мистер Конор Энтони Макгрегор был доставлен в полицию для разбирательств», – говорится в заявлении прокуратуры, его цитирует Daily Mail.