В ночь на 13 сентября прошли ивенты Bellator 246 и UFC Vegas 10. Вот самые эффектные моменты турниров.
UFC
В главном бою ивента сошлись американки Мишель Уотерсон и Анджела Хилл. Девушки устроили пятираундовое шоу с максимально жаркой концовкой – к последним секундам финального раунда на ногах были вообще все, включая Дэйну Уайта. Победу судьи отдали Уотерсон раздельным решением – 47-48, 49-46, 48-47.
В со-главном поединке марокканец Оттман Азайтар техническим нокаутом победил американца Хаму Ворти. Решение неоднозначное – Ворти явно еще мог драться – но Оттман выдал несколько ядерных атак и вынудил судью остановить бой.
Билли Куарантилло к началу третьего раунда все надоело, и он первым же панчем вырубил Кайла Нельсона.
В андеркарде дебютировал молдавский боец Александр Романов. Он задушил американца Роке Мартинеса и на радостях бросил тренера через бедро.
Bellator
Самая жара здесь случилась не в главном и даже не во втором по значимости поединках. Кеони Диггс задушил Дерека Кампоса – выглядит жутко, потому что Кампос просто отключился.
Тяжеловес Дэвион Франклин победил Раса Хилтона в рамках прелимов. В первом раунде он провел крутейшее комбо – попал пяткой в голову оппоненту и продолжил мощным броском на настил.
- В главном бою ивента Хуан Арчулета судейским решением победил Патрика Микса и взял пояс Bellator в легчайшем весе. Мужчины методично поколачивали друг друга все пять раундов, но не исполнили ничего, достойного вашего внимания.
- Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул UFC в легком весе в поединке с Джастином Гэтжи 24 октября.