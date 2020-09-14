Бойца арестовали по подозрению в намеках сексуального характера и хулиганстве, но после допроса отпустили без выдвижения официальных обвинений. Тем не менее, расследование по этому делу не закончено.

The Sun со ссылкой на France 3 Corse приводит показания друга потерпевшей. «По словам свидетеля, Макгрегор находился в сопровождении телохранителей и продемонстрировал интимные части тела молодой женщине без ее согласия, когда та направлялась в туалет бара. Это глубоко шокировало женщину, которая отдыхала на Корсике вместе с мужем. Как предполагаемая жертва сексуального насилия, она имеет право на анонимность».