Президент США Дональд Трамп пожелал удачи бойцу UFC Колби Ковингтону в его предстоящем поединке против Тайрона Вудли.
«Я буду смотреть бой Колби, я большой его фанат. Он победитель и чемпион. Это будет невероятный вечер, отличный поединок. Хочу пожелать ему большой удачи в предстоящем бою. Удачи, чемпион», – сказал Трамп. После этого Колби попытался поцеловать президенту руку.
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- Бой Вудли – Ковингтон состоится 19 сентября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 178.
- Для Ковингтона этот поединок станет первым после поражения от Камару Усмана в титульном бою за пояс лучшего полусредневеса UFC.
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