«Я буду смотреть бой Колби, я большой его фанат. Он победитель и чемпион. Это будет невероятный вечер, отличный поединок. Хочу пожелать ему большой удачи в предстоящем бою. Удачи, чемпион», – сказал Трамп. После этого Колби попытался поцеловать президенту руку.