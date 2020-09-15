Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал о недавней операции и о самых грязных приемах оппонентов разных лет.
Недавно ветеран перенес две операции за 10 дней – Олейник рассказал, как его лечили. «Самостоятельно уже зажить не могло, потому что был порван бицепс, и я с ним готовился к своему последнему бою три месяца. Занимался я интенсивно, превозмогая боль, не дал ему прирасти. Сейчас уже сделали настоящую сложную операцию: просверливали кость, протягивали через эту дырочку сухожилия, завязывали их. Надеюсь, теперь все будет нормально, и я смогу делать свои приемы в полную силу, потому что в последнем бою это уже не получалось.
Самый грязный соперник? Не знаю, но у меня случались такие схватки. Например, было оторвано ухо на пару сантиметров. На одном турнире по боевому самбо парень с горячей кровью из республики не столь отдаленной пальцы в глаза засовывал. Они проходили прямо внутрь, я чувствовал, как когти царапали мою глазницу. И рот пытались разрывать, и в пах старались бить, даже когда это запрещено было. Выдержал, прошел и не сломался», – рассказал Олейник РИА «Новости».
- В последнем поединке Олейник проиграл американцу Деррику Льюису.
- В статистике 43-летнего Алексея 59 побед, 15 поражений и 1 ничья.