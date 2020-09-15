Недавно ветеран перенес две операции за 10 дней – Олейник рассказал, как его лечили. «Самостоятельно уже зажить не могло, потому что был порван бицепс, и я с ним готовился к своему последнему бою три месяца. Занимался я интенсивно, превозмогая боль, не дал ему прирасти. Сейчас уже сделали настоящую сложную операцию: просверливали кость, протягивали через эту дырочку сухожилия, завязывали их. Надеюсь, теперь все будет нормально, и я смогу делать свои приемы в полную силу, потому что в последнем бою это уже не получалось.