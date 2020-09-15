Экс-боец UFC Конор Макгрегор пожаловался на тяжелое эмоциональное состояние после истории с задержанием на Корсике.

«Ты высмеиваешь меня подобным образом в это ужасное время моей жизни. Я стараюсь оставаться сильным для своих детей и людей, которые полагаются на меня, любят и поддерживают меня. Спасибо за оскорбления, лицемер», – ответил Конор пользователю в твиттере. «Я так больше не могу, чувак. Я просто раздавлен», – добавил ирландец, но после удалил публикацию.

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