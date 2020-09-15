«Ты высмеиваешь меня подобным образом в это ужасное время моей жизни. Я стараюсь оставаться сильным для своих детей и людей, которые полагаются на меня, любят и поддерживают меня. Спасибо за оскорбления, лицемер», – ответил Конор пользователю в твиттере. «Я так больше не могу, чувак. Я просто раздавлен», – добавил ирландец, но после удалил публикацию.