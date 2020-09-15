Причиной стал видеоролик, в котором боец призывал расстреливать из автоматов вертолеты, которые якобы распространяют коронавирус, и избивать с помощью камней и палок дезинфекторов. «Мы как на войне. Если мы остановим одних людей, то спасем тысячи. Поэтому я прошу, чтобы каждый делал все возможное, чтобы вирус снова не появился и снова они не начали травить народ», – заявил Хамитов на видео.