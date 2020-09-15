Казахстанский боец MMA Куат Хамитов арестован в Алматы за призывы к массовым беспорядкам.
Причиной стал видеоролик, в котором боец призывал расстреливать из автоматов вертолеты, которые якобы распространяют коронавирус, и избивать с помощью камней и палок дезинфекторов. «Мы как на войне. Если мы остановим одних людей, то спасем тысячи. Поэтому я прошу, чтобы каждый делал все возможное, чтобы вирус снова не появился и снова они не начали травить народ», – заявил Хамитов на видео.
Пресс-служба городского департамента полиции обнаружила ролик и начала досудебное расследование. Бойца доставили в полицию и поместили в изолятор временного содержания на три дня. В комментарии он успел заявить, что видео было снято в шуточной форме, а он не хотел никого обидеть и призвать к насилию.
- Возможно, в адрес Хамитова возбудят уголовное дело.
- 25 сентября он должен подраться с российским соперником Олегом Косиновым на Fight Nights Global в Москве.