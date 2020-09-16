Российский представитель MMA Магомед Исмаилов рассказал, на каких условиях примет вызов Владимира Минеева.

«Когда мне нужен был Минеев, я сделал все, чтобы он был в клетке, чтобы это противостояние случилось. Для такого противостояния я стою 30 млн рублей. Если будем драться в Америке, то 1 млн долларов. Для России скидочка, здесь – 30 млн рублей. Посмотрите на меня. 30 млн рублей – это минимум.

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Без меня Минеев не сделает противостояние, которое взорвет российский ММА. А я делаю движ. Хочу ли я Бузову в роли ринг-герл? Нет. Я вообще за ринг-мена. Это же бой, пусть будет какой-то заряженный мужик. Футболист? Что-то такое. Дзюба, например. Мы порешаем с Дзюбой, как только познакомимся», – сказал Исмаилов в эфире «Матч ТВ».

  • В последнем поединке Исмаилов досрочно победил Емельяненко в третьем раунде в рамках турнира ACA 107.
  • Исмаилов и Минеев дрались в 2018 году на турнире Fight Nights Global 90, тогда судьи зафиксировали ничью.

Емельяненко не помог даже лагерь Кадырова. Он будто жил в пузыре, а не готовился к Исмаилову

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