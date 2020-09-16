«Когда мне нужен был Минеев, я сделал все, чтобы он был в клетке, чтобы это противостояние случилось. Для такого противостояния я стою 30 млн рублей. Если будем драться в Америке, то 1 млн долларов. Для России скидочка, здесь – 30 млн рублей. Посмотрите на меня. 30 млн рублей – это минимум.