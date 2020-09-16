«Я никогда себя не убью, несмотря на то, сколько людей этого хочет. Пытайтесь меня подставить сколько угодно – правда всегда оставит меня на свободе! Обвинения в том, что я чей-то там отец, в изнасиловании, непристойном поведении – все это хрень. Я никогда не поддамся. Правда есть правда, и это окрыляет меня. Я знаю свой характер. Благословит господь ДНК, свидетелей и правду. Сила в правде.

Я свободен. Никто не получит от меня ни цента за наглую ложь, никогда! Я буду сражаться! И я только начинаю борьбу! Все эти прошлые инциденты, вот увидите, они не будут забыты! Я не позволю этим людям обвинить меня, а затем просто исчезать во тьме, чтобы попытаться разрушить жизнь другого человека! Не выйдет!», – написал Конор в закрытом фейсбуке. TMZ со ссылкой на близкого к Конору человека утверждает, что аккаунт действительно ведет ирландец.