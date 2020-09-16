Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов восхитился голом нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Спортсмен репостнул в сториз инстаграма акробатический гол Златана из 2018 года – швед подпрыгнул, развернулся в воздухе и пяткой отправил мяч в сетку.
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«Как там ваша защита от тейкдаунов?», – подписал пост Хабиб.
- Тейкдаун – проход борца в ноги, после которого оппонент оказывается на настиле.
- Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе.
- Хабиб будет защищать титул в бою с Джастином Гэтжи 25 октября.
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