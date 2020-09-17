«Петр Ян молодец во всех смыслах. За два года разнес всех соперников, стал чемпионом. Не собираюсь умалять его достоинства. Но нет такого, что думаю, будто не смогу его победить. Тогда нужно дома сидеть, не нужно работать в зале, тренироваться. Есть такой спортсмен, как Серроне, который доходит до чемпионского боя и отказывается, так это вижу. Даже по глазам видно, что он потушенный какой-то, нет огня и ярости.