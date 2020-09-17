Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов хотел бы поспорить с действующим чемпионом Петром Яном за титул в легчайшем весе.
«Петр Ян молодец во всех смыслах. За два года разнес всех соперников, стал чемпионом. Не собираюсь умалять его достоинства. Но нет такого, что думаю, будто не смогу его победить. Тогда нужно дома сидеть, не нужно работать в зале, тренироваться. Есть такой спортсмен, как Серроне, который доходит до чемпионского боя и отказывается, так это вижу. Даже по глазам видно, что он потушенный какой-то, нет огня и ярости.
Петр Ян – молодец, но пояс один. Если придет такое время, что мы с ним поспорим за чемпионство, будем драться. Для нашей страны это будет отличный результат», – заявил 24-летний Нурмагомедов в интервью пресс-службе UFC.
- Статистика двоюродного брата Хабиба в MMA – 12 побед и ни одного поражения.
- 25 октября Умар дебютирует в UFC боем против Сергея Морозова из Казахстана.