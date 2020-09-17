Американский боец MMA Джо Шиллинг опубликовал в инстасторис видео, на котором он выгоняет из своего зала бездомного и избивает его.

Шиллинг объяснил свой поступок тем, что бомж не только воспользовался душевой в его зале, но и принес с собой фаллоимитатор. «У нас есть семейный зал, куда пробрался этот мужик. Бомж пробрался в душ. Я все понимаю, мыться-то где-то надо. Да, нелегально проник на частную территорию, но ладно.

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Я жду, когда он выйдет. Слышу, что вода отключается. Я стучу по двери, он не отвечает. Вдруг он начинает орать. Когда дверь открывается, то оказывается, что он там **** себя фаллоимитатором. Вот почему я сделал с ним то, что сделал», – рассказал спортсмен.

Сейчас Шиллинг выступает в MMA-промоушне Bellator. Он провел там шесть поединков, в которых одержал три победы и потерпел три поражения.

В 2008 году Джо бился с Тони Фергюсоном на турнире TFA 12 (Total Fighting Alliance 12) и проиграл – Эль Кукуй взял верх удушающим приемом.

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