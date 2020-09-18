Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может возобновить карьеру в 2021 году.
«Недавно у нас были очень интересные переговоры с UFC. С нетерпением ждем будущего и работаем над интересными проектами. В ближайшем будущем нас ждут захватывающие события», – заявил менеджер бойца Ауди Аттар ESPN.
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«Уайт подтвердил, что они работают над некоторыми «забавными вещами» для Конора Магрегора. Он [Уайт] надеется, что он [Макгрегор] вернется в начале 2021 года», – отметил журналист ESPN Хельвани.
- 7 июня 2020 года Конор анонсировал уход из смешанных единоборств.
- Ранее ирландец дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.
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