Полиция задержала телефонных мошенников, которые обманули дрессировщика Эдгарда Запашного, представившись российским бойцом UFC Алексеем Олейником.

ТАСС сообщает, что трое мужчин с использованием мессенджеров похитили более 4,5 млн рублей более чем у 30 человек.

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«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали троих мужчин на территории Санкт-Петербурга и Владикавказа. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

  • Запашный стал жертвой обмана в апреле – он перевел 50 тысяч рублей человеку, который представился Олейником.
  • После фейковой переписки Эдгард позвонил бойцу, и тот подтвердил, что не просил у него денег.

У дрессировщика Запашного обманом выманили 50 тысяч рублей

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