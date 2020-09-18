Полиция задержала телефонных мошенников, которые обманули дрессировщика Эдгарда Запашного, представившись российским бойцом UFC Алексеем Олейником.
ТАСС сообщает, что трое мужчин с использованием мессенджеров похитили более 4,5 млн рублей более чем у 30 человек.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали троих мужчин на территории Санкт-Петербурга и Владикавказа. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
- Запашный стал жертвой обмана в апреле – он перевел 50 тысяч рублей человеку, который представился Олейником.
- После фейковой переписки Эдгард позвонил бойцу, и тот подтвердил, что не просил у него денег.