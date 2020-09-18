Американский MMA-промоушн Invicta FC провел турнир в крайне необычном месте.
Бои в ночь с 17 на 18 сентября (по московскому времени) состоялись в одной из церквей Канзаса.
Поклонники смешанных единоборств на Reddit поддержали организаторов и не нашли ничего предосудительного. Вот несколько комментариев:
«Я считаю, что альтернативные площадки – это здорово».
«Иисус любит нокауты».
«Вау, выглядит безумно круто».
«Надеюсь, священник благословляет бойцов перед тем, как они выходят в октагон».
«Эта локация заинтриговала меня. Не знаю, почему, но контраст церковной атмосферы с MMA очень интересен. Такие вещи всегда заводят меня».
- В рамках ивента состоялось пять женских боев.