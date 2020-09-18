Американский MMA-промоушн Invicta FC провел турнир в крайне необычном месте.

Бои в ночь с 17 на 18 сентября (по московскому времени) состоялись в одной из церквей Канзаса.

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Поклонники смешанных единоборств на Reddit поддержали организаторов и не нашли ничего предосудительного. Вот несколько комментариев:

«Я считаю, что альтернативные площадки – это здорово».

«Иисус любит нокауты».

«Вау, выглядит безумно круто».

«Надеюсь, священник благословляет бойцов перед тем, как они выходят в октагон».

«Эта локация заинтриговала меня. Не знаю, почему, но контраст церковной атмосферы с MMA очень интересен. Такие вещи всегда заводят меня».

  • В рамках ивента состоялось пять женских боев.

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