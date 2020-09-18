Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

«Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба. Думаю, что он передышит именно в функциональном аспекте», – заявил Ян в интервью ютьюб-каналу Арипа Ибрагимова.