Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
«Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба. Думаю, что он передышит именно в функциональном аспекте», – заявил Ян в интервью ютьюб-каналу Арипа Ибрагимова.
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- Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Дfби.
- Ранее Хабиб дважды защищал титул лучшего легковеса UFC – в поединках против Конора Макгрегора и Дастина Порье.
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