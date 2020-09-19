В Бангкоке прошел ивент промоушна ONE Championship по смешанным единоборствам.
Бой между тайскими бойцами Капитаном Петчинди и Петчтатонгом Петчфергусом продлился всего шесть секунд – 27-летний Петчинди запустил два проверочных джеба, а после мощнейшим ударом с правой потушил сопернику свет.
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- По информации на сайте промоушна, статистика бойца-победителя – 141-40.
- Петчинди – трехкратный чемпион мира по тайскому боксу.
(Фото: ONE Championship)
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