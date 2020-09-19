В американском городе Туника, штат Миссисипи, прошел турнир промоушна Cage Fighting Fury Championship.
В основном карде ивента CFFC 85 состоялся поединок двух полусредневесов – американца киргизского происхождения Зулкарная Камчибекова и представителя США Майка Андерсона.
Во втором раунде Камчибеков провел отличную двоечку и четко попал в голову справа. Соперник тут же рухнул на канвас, но остался в сознании, перекувыркнулся и приготовился к защите. В это время Зулкарнай подошел и сильно стукнул ему с ноги снизу вверх по челюсти.
27-летний киргиз набросился на Андерсона, но рефери в октагоне подлетел к файтерам и объяснил нападавшему, что тот нарушил правила.
После этого инцидента поединок продолжился. Майк продержался еще один раунд и уступил техническим нокаутом в третьей пятиминутке.
- Для Камчибекова эта победа стала второй в промоушне при одном поражении.
- О Майке Андерсоне в интернете противоречивые сведения. В частности, MMA Junkie указывает, что его дата рождения – 31 декабря 1969 года, то есть бойцу 50 лет, но никаких подтверждений этой информации нет.