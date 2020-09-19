Во втором раунде Камчибеков провел отличную двоечку и четко попал в голову справа. Соперник тут же рухнул на канвас, но остался в сознании, перекувыркнулся и приготовился к защите. В это время Зулкарнай подошел и сильно стукнул ему с ноги снизу вверх по челюсти.