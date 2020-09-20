Вчером 19 сентября в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам ACA 111.

Мурат Гугов дебютировал в промоушне брутальнейшей победой нокаутом. Он уложил Алексея Сидоренко, несколько раз мощно пробил ему в голову и забрал руку на болевой – а после вмешательства судьи выглядел максимально невозмутимо.

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В рамках главного карда россиянин Алексей Буторин победил Асылжана Бахытжанулы из Казахстана. В начале третьего раунда он провел две серии ударов и мощным панчем в челюсть отправил оппонента отдыхать.

Главную крутость вечера подарил бой Лом-Али Нальгиев – Иманали Гамзатханов. Нальгиев из лежачего положения вырубил соперника ударом пяткой в голову.

  • В главном бою вечера Абдул-Азиз Абдулвахабов судейским решением победил Александра Сарнавского и взял пояс ACA в легком весе.
  • Absolute Championship Akhmat был основан в 2014 году.

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