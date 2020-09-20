Мурат Гугов дебютировал в промоушне брутальнейшей победой нокаутом. Он уложил Алексея Сидоренко, несколько раз мощно пробил ему в голову и забрал руку на болевой – а после вмешательства судьи выглядел максимально невозмутимо.