В ночь на 20 сентября в Лас-Вегасе состоялся ивент UFC. Собрали самые крутые хайлайты турнира.

В рамках прелимов Рэнди Коста эффектно нокаутировал Джорни Ньюсона – хайкиком дезориентировал оппонента и отправил на настил, устроил жесткий добив и сошел с ума после победы.

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В основном карде Кевин Холланд победил Дэррена Стюарта раздельным судейским решением. Бой был далек от академичного – мужчины махали руками, абсолютно забывая об обороне.

Джонни Уокер оформил технический нокаут против Райана Спэнна в первом раунде, но вместо бурного празднования познал дзен.

Чеченский боец из Швеции Хамзат Чимаев провел третий бой в UFC и одержал такую же громкую победу, как и в двух предыдущих – мужчине понадобилось всего 17 секунд и один плотный удар, чтобы вырубить американца Джеральда Миршерта. Парня уже называют вторым Хабибом – победа не вполне в стиле Нурмагомедова, но авансы он оправдывает.

Дональд Серроне и Нико Прайс судейским большинством оформили ничью. Первый раунд явно остался не за Ковбоем, потому что Прайс мощно и разнообразно колотил оппонента – чудо, что Серроне вообще простоял до конца боя после такого.

В главном бою ивента Колби Ковингтон техническим нокаутом в пятом раунде победил Тайрона Вудли. Тайрон взял Колби на удушающий, а потом внезапно почувствовал острую боль в районе ребер – Ковингтон вскочил и потребовал свой «гребаный пояс назад». Это тот самый мужчина, пытавшийся поцеловать руку Дональду Трампу – президент США поздравил его по телефону по ходу пресс-конференции.

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