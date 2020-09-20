Полусредневес UFC Колби Ковингтон после победы над Тайроном Вудли раскритиковал движение Black Lives Matter и персонально баскетболиста Леброна Джеймса.
«Леди и джентльмены, молчаливое большинство готово пошуметь. Вы думаете, это было избиение? Дождитесь 3 ноября, когда Дональд Трамп наложит руки на «Спящего Джо» (речь об оппоненте Трампа на президентских выборах Джо Байдене – прим. Eurosport).
Я хочу посвятить этот бой всем, кто работает в охранных службах, всем военным. Этот мир был бы небезопасен без вас, парни. Вы обеспечиваете нашу безопасность, в отличие от всех этих бесхребетных спортсменов. Мне осточертели бесхребетные трусы, подобные Леброну Джеймсу. К слову о бесхребетных трусах: Камару Усман, уличный Иуда, у нас с тобой есть незаконченное дело. Тебе не сбежать и тебе не спрятаться. Я иду за тобой. Ты – следующий», – полыхнул Колби.
- В декабре прошлого года Усман победил Ковингтона на турнире UFC 245 нокаутом в пятом раунде.
- Всего на счету Колби 18 боев по правилам смешанных единоборств (+16, -2).