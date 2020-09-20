Я хочу посвятить этот бой всем, кто работает в охранных службах, всем военным. Этот мир был бы небезопасен без вас, парни. Вы обеспечиваете нашу безопасность, в отличие от всех этих бесхребетных спортсменов. Мне осточертели бесхребетные трусы, подобные Леброну Джеймсу. К слову о бесхребетных трусах: Камару Усман, уличный Иуда, у нас с тобой есть незаконченное дело. Тебе не сбежать и тебе не спрятаться. Я иду за тобой. Ты – следующий», – полыхнул Колби.