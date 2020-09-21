«Один удар. 17 секунд. Этот пацан особенный. От отличается от всех бойцов, которых я когда-либо видел. Я давно в этом бизнесе и видел, как сменялись многие великие спортсмены. Этот парень очень особенный, и я никогда не видел ничего подобного», – цитирует Уайта ESPN.