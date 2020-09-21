Глава UFC Дэйна Уайт оценил победу Хамзата Чимаева над Джеральдом Миршертом – бойцу понадобилось 17 секунд на нокаут.

«Один удар. 17 секунд. Этот пацан особенный. От отличается от всех бойцов, которых я когда-либо видел. Я давно в этом бизнесе и видел, как сменялись многие великие спортсмены. Этот парень очень особенный, и я никогда не видел ничего подобного», – цитирует Уайта ESPN.

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  • Чимаев одержал три победы в UFC за 66 дней после дебюта в промоушне.
  • Бойца часто сравнивают с российским чемпионом промоушна в легком весе Нурмагомедовым и называют шведским Хабибом.

Нокаут за 17 секунд от шведского Хабиба и остальной смак ночи UFC

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