Глава UFC Дэйна Уайт оценил победу Хамзата Чимаева над Джеральдом Миршертом – бойцу понадобилось 17 секунд на нокаут.
«Один удар. 17 секунд. Этот пацан особенный. От отличается от всех бойцов, которых я когда-либо видел. Я давно в этом бизнесе и видел, как сменялись многие великие спортсмены. Этот парень очень особенный, и я никогда не видел ничего подобного», – цитирует Уайта ESPN.
- Чимаев одержал три победы в UFC за 66 дней после дебюта в промоушне.
- Бойца часто сравнивают с российским чемпионом промоушна в легком весе Нурмагомедовым и называют шведским Хабибом.