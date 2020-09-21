Ирландский боец русского происхождения Артем Лобов намекнул на романтические отношения с певицей Зарой.

Друг Конора Макгрегора выложил нежное совместное фото и подписал: «Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради нее…»