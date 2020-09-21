Ирландский боец русского происхождения Артем Лобов намекнул на романтические отношения с певицей Зарой.
Друг Конора Макгрегора выложил нежное совместное фото и подписал: «Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради нее…»
Зара также показала фотографию с Артемом.
- Лобову 34 года, Заре – 37.
- Кампания Артема в UFC оказалась не самой удачной – две победы и пять поражений. Теперь он выступает в промоушне кулачных боев Bare Knuckle FC – там Лобов дважды выиграл и один раз проиграл.