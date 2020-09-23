Боец смешанного стиля Зубайра Тухугов прокомментировал возможный поединок с экс-чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором и встречу с ирландцем Артемом Лобовым.

«Конор уже не боец, он уже алкоголик. Чего мне мечтать [о бое с ним]?

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(Со спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым) вообще драться смысл? Я не вижу. В данный момент я иду вверх, через бой уже попаду в топ-15, еще через бой – в топ-10.

Человек, который пару километров сзади, который вообще сидит дома и не дерется нигде, – мне нужно обратно вернуться, чтобы драться с ним, что ли? Должен быть смысл драться с человеком, будет смысл – я подерусь с ним», – заявил Тухугов в интервью «Спорт-Экспрессу».

29-летний Зубайра должен был встретиться с Лобовым в октябре 2018-го на ивенте UFC Fight Night 138, но поединок отменили из-за участия дагестанского файтера в потасовке после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Тухугов выйдет в октагон в ночь с 26 на 27 сентября. В основном карде UFC 253 он подерется с канадцем Хакимом Даводу.

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