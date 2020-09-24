Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов устроил розыгрыш для двоюродного брата Абубакара, который также бьется в промоушне. Это произошло во время последней поездки братьев в ОАЭ.

«Когда мы приземлились, я сдал тест на коронавирус. Через два дня Хабиб переслал мне сообщение: «Абубакар Нурмагомедов, ваш тест на коронавирус положительный». Я не поверил – они так меня разыграли. Они удалили из сообщения слово «негативный» и вставили «позитивный».

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Хабиб написал: «Оставайся в номере, тебя отвезут в больницу». Около трех часов дня пришли люди в защитных костюмах – они не знали, розыгрыш это или нет. Мне тоже дали костюм, я надел его, и они отвели меня в машину скорой. Врачи тоже нервничали – проверили мое давление и пульс.

В больнице тоже все проверили и сказали, что все в порядке, что у меня нет коронавируса. Я спросил: «Если со мной все в порядке, почему я здесь?» Доктор сказал, что я могу идти. Я пошел и написал Хабибу: «Мне сказали, что все в порядке». Он ответил: «Если сейчас ты уйдешь из больницы, приедет полиция и поймает тебя. Пожалуйста, оставайся в больнице».

Я пробыл в больнице всю ночь. Они прислали туда человека, который дал мне защитный костюм и сказал: «Сейчас ты вернешься в Россию, потому что у тебя коронавирус». «У меня нет короны, брат, ты о чем?» «У тебя корона. Сейчас мы поедем в аэропорт. Ты можешь забрать в отеле вещи, и мы отвезем тебя в аэропорт, чтобы вернуться в Россию». Я пришел в номер в костюме и в маске, а там Хабиб и наши братья снимают меня на камеру и очень громко смеются. Я не мог понять, что происходит, пока они не сказали, что разыграли меня. Безумная история!» – рассказал 30-летний Абубакар на подкасте Майкла Свика.

Статистика бойца – 15 побед, три поражения и одна ничья.

Абубакар дебютировал в UFC с поражения и с тех пор не выходил в октагон.

В начале июля отец чемпиона Хабиба Абдулманап скончался на фоне осложнений из-за коронавируса.

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