«Я постоянно тренировался, потому что это в какой-то степени снимает депрессию. Я постоянно тренируюсь, когда у меня нет тренировок, то у меня депрессняк. Я всю жизнь тренируюсь, и, чтобы у меня была хорошая энергетика, мне надо тренироваться. Отец у меня такой же был. Он всегда тренировался. Его друзья говорят, что, куда бы они ни приехали, у него всегда с собой была сумка. Сначала он обустраивал себе место для ночлега, а потом искал зал для тренировок. Думаю, что у меня это от него. Для меня это очень важно, потому что пока я действующий спортсмен. Как только я остановлюсь в развитии, это будет плохо прежде всего для меня», – рассказал Нурмагомедов в интервью ютьюб-каналу UFC Russia.