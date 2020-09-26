Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал переписку с главой промоушна Дэйной Уайтом.
В твитах Макгрегор ответил на слова ветерана MMA Диего Санчеса, который участвует в турнире UFC 253 в ночь на 27 сентября – Санчес выразил заинтересованность в бое с Конором. «Диего Санчесу. Я в игре! Я просил организовать наш бой в Дублине еще в феврале, когда работал над оппонентами на будущий сезон. Удачи в эти выходные!» – написал ирландец. Конор прикрепил скриншоты февральской переписки с главой UFC в директе инстаграма.
Макгрегор рассчитывал вернуться в октагон на майском ивенте в Лос-Анджелесе, но Уайт готов был дать Конору подходящего оппонента не раньше июля. Ирландец хотел драться с действующим временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гэтжи и заявил Дэйне, что не будет бойцом подмены на бой Хабиб – Фергюсон. В итоге Нурмагомедов снялся с поединка и его заменил как раз Гэтжи – американец побил Тони и взял временный титул.
- В июне 2020-го Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Ирландец ушел из спорта в третий раз.
- 25 сентября бывший чемпион UFC в легком весе объявил, что проведет боксерский поединок с Мэнни Пакьяо.