В твитах Макгрегор ответил на слова ветерана MMA Диего Санчеса, который участвует в турнире UFC 253 в ночь на 27 сентября – Санчес выразил заинтересованность в бое с Конором. «Диего Санчесу. Я в игре! Я просил организовать наш бой в Дублине еще в феврале, когда работал над оппонентами на будущий сезон. Удачи в эти выходные!» – написал ирландец. Конор прикрепил скриншоты февральской переписки с главой UFC в директе инстаграма.