В ночь с 26 на 27 сентября состоится мегагорячий турнир UFC 253 – он пройдет на Бойцовском острове и включит в себя сразу два титульника.

Адесанья против Косты

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В среднем весе намечается настоящая жара: два бойца с непобедимыми рекордами – Исраэль Адесанья (+19, -0) и Пауло Коста (+13, -0) оспорят чемпионский пояс. Бойцы едва не подрались уже на дуэли взглядов: Коста попытался кинуть белый пояс по джиу-джитсу в лицо Адесаньи. Чемпион поймал его и попытался ударить бразильца.

Букмекеры считают фаворитом поединка Адесанью: на его успех можно зарядить с коэффициентом 1.496. Победа Косты – менее вероятный исход, на нее можно поставить с кэфом 2.435. В ничью эксперты не верят от слова «совсем», коэффициент на этот результат – 51.

Рейес против Блаховича

Еще один титульник пройдет в полутяжелом весе. Ранее фронтмен дивизиона Джон Джонс объявил, что отказывается от титула из-за отсутствия достойных соперников, озвучив намерение подняться в тяжелый вес. В итоге за пояс лучшего полутяжеловеса UFC впервые за 9 лет подерется пара без имен Джонса и Дэниела Кормье – в ожесточенной рубке сойдутся Доминик Рейес и Ян Блахович.

Доминик Рейес против Джона Джонса Фото: Getty Images

По мнению букмекеров, явным фаворитом боя является Рейес, на него дают коэффициент 1.36. На Блаховича можно зарядить за 3.096, ничья снова идет за гигантские 51. «Мы оба тяжело бьем и поэтому захотим нокаутировать друг друга. Но я знаю, как его победить. Мне просто нужно сделать свою работу», – заявил Рейес.

Тухугов против Даводу

Друг Хабиба Нурмагомедова сразится с канадцем Хакимом Даводу – последний идет на серии из четырех побед. Тухугов, напротив, из трех последних поединков выиграл только один – но букмекеры все равно уверены в победе уроженца Грозного. На успех Зубайры дают коэффициент 1.61, на победу канадца – 2.255. Впрочем, разрыв не такой большой, как в паре Рейес – Блахович, так что мы наверняка увидим ровный бой.

Зубайра Тухугов Фото: Getty Images

Другие пары UFC 253

Кай Кара-Франс – Брэндон Ройвэл

Кетлин Виейра – Сиджара Юбэнкс

Диего Санчес – Джейк Мэттьюс (прелим)

Людовит Клейн – Шэйн Янг (прелим)

Брэд Ридделл – Алекс да Сильва Коэльо (прелим)

Уильям Найт – Алекса Камур (прелим)

Хадис Ибрагимов, Россия – Данило Маркес (прелим)

Джефф Хьюз – Хуан Эспино (прелим)

Где и во сколько смотреть

Бой Тухугов – Даводу откроет основной кард турнира, начало – в 5.00 мск 27 сентября. Трансляцию шоу можно посмотреть с помощью UFC Fight Pass. Также вечер единоборств в прямом эфире покажет UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

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