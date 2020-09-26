Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи своему другу Зубайре Тухугову, который сегодня утром сразится с канадцем Хакимом Даводу в рамках турнира UFC 253.
«Пусть Всевышний поможет тебе, брат, во всем. И удачи завтра утром, мы рядом. Бой Зубайры пройдет в 5:00 по московскому времени, если что», – написал Нурмагомедов в инстаграме.
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