Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи своему другу Зубайре Тухугову, который сегодня утром сразится с канадцем Хакимом Даводу в рамках турнира UFC 253.

«Пусть Всевышний поможет тебе, брат, во всем. И удачи завтра утром, мы рядом. Бой Зубайры пройдет в 5:00 по московскому времени, если что», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

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  • Все расклады турнира UFC 253 – тут.
  • На счету Тухугова 24 поединка по правилам смешанных единоборств (+19, =1, -4).

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