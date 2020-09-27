На «Бойцовском острове» завершился турнир UFC 253, в котором выступили два бойца из России – к сожалению, неудачно.

29-летний Зубайра Тухугов проиграл канадцу Хакиму Даводу, несмотря на поддержку от Хабиба Нурмагомедова. Поединок продлился все три раунда, судьи раздельным решением отдали победу Даводу – 30:27, 29:28, 28:29.

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Хадис Ибрагимов не выстоял против бразильца Данило Маркеса и позволил ему одержать дебютную победу в UFC. В этом бою судьи были единогласны в решении – 29:28, 29:29, 30:27. Ибрагимов был намного лучше по значимым ударам (19 удачных попыток из 46), но по тейкдаунам впереди оказался Маркес (4 из 16, у Ибрагимова – ни одной попытки).

Оба титульных боя завершились нокаутами. Поляк Ян Блахович и американец Доминик Рейес оспаривали пояс в полутяжелом весе после ухода Джона Джонса в следующую весовую категорию. Во втором раунде Блахович нокаутировал соперника.

Нигерийский средневес Исраэль Адесанья защитил титул от нападок бразильца Пауло Косты, также нокаутировав его во втором раунде. Адесанья выбил 20-ю победу в 20 боях, у Косты – первое поражение в карьере.

Статистика Тухугова – 19 побед, пять поражений и одна ничья.

У Ибрагимова – восемь побед и четыре поражения. Все неудачные поединки он провел в UFC, ни разу не выиграв в промоушне.

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