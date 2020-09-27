Президент Бразилии Жаир Болсонаро поздравил бойца UFC Пауло Косту с победой в титульном бое до старта поединка.

«Отличная работа, чемпион», – написал политик за несколько часов до боя в среднем весе против Исраэля Адесаньи.

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29-летний Коста не оправдал ожиданий президента и уступил во втором раунде нокаутом – Адесанья защитил пояс.

Бразилец потерпел первое поражение в карьере после 11 побед подряд.

Адесанья остался непобежденным – у него 20 побед.

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