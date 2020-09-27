«Конор собрался драться с Мэнни Пакьяо. Да еще и обвинил его в трусости! Кто еще в списке «великого»? Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Джордж Форман? В своих мечтах Макгрегор – чемпион мира по боксу во всех весовых категориях. Человек-история. Ну а в реальности он, придушенный, скромно стучит по руке Хабиба», – написала Канделаки в телеграм-канале.