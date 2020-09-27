Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мыслями о желании Конора Макгрегора драться с Мэнни Пакьяо по правилам бокса.
«Конор собрался драться с Мэнни Пакьяо. Да еще и обвинил его в трусости! Кто еще в списке «великого»? Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Джордж Форман? В своих мечтах Макгрегор – чемпион мира по боксу во всех весовых категориях. Человек-история. Ну а в реальности он, придушенный, скромно стучит по руке Хабиба», – написала Канделаки в телеграм-канале.
- Вечером 25 сентября Макгрегор написал в твиттере, что проведет поединок с Пакьяо по правилам бокса на Ближнем Востоке. Позже промоутер филиппинца опроверг его заявление.
- Макгрегор в июне 2020-го в третий раз объявил о завершении карьеры в ММА. Пакьяо выходил на ринг в июле 2019-го и завоевал очередной чемпионский пояс.