Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых спортсменов.
Рейтинг представлен компанией Nielsen, которая использовала собственную методику оценки конкурентоспособности спортсменов. Атлетов оценили по следующим критериям: влияние, достижения, актуальность, резонанс и доход.
Нурмагомедов – единственный россиянин в топе – занял седьмое место. Его обогнали футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, баскетболист Леброн Джеймс, игрок в крикет Вират Кохли, теннисистка Бьянка Андрееску и футболист Неймар – они заняли с первого по шестое места соответственно.
- 24 октября 32-летний Хабиб будет защищать пояс UFC в легком весе в поединке против американца Джастина Гэтжи.
- Гэтжи стал временным чемпионом после победы над Тони Фергюсоном.