Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых спортсменов.

Рейтинг представлен компанией Nielsen, которая использовала собственную методику оценки конкурентоспособности спортсменов. Атлетов оценили по следующим критериям: влияние, достижения, актуальность, резонанс и доход.

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Нурмагомедов – единственный россиянин в топе – занял седьмое место. Его обогнали футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, баскетболист Леброн Джеймс, игрок в крикет Вират Кохли, теннисистка Бьянка Андрееску и футболист Неймар – они заняли с первого по шестое места соответственно.

  • 24 октября 32-летний Хабиб будет защищать пояс UFC в легком весе в поединке против американца Джастина Гэтжи.
  • Гэтжи стал временным чемпионом после победы над Тони Фергюсоном.

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