Рейтинг представлен компанией Nielsen, которая использовала собственную методику оценки конкурентоспособности спортсменов. Атлетов оценили по следующим критериям: влияние, достижения, актуальность, резонанс и доход.

Нурмагомедов – единственный россиянин в топе – занял седьмое место. Его обогнали футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, баскетболист Леброн Джеймс, игрок в крикет Вират Кохли, теннисистка Бьянка Андрееску и футболист Неймар – они заняли с первого по шестое места соответственно.