Боец нокаутировал оппонента во втором раунде. И неординарно отпраздновал – сделал несколько ритмичных движений тазом по направлению к ягодицам бразильца.

Перед боем Коста высмеивал Адесанью за то, что у того всего лишь синий пояс по бразильскому джиу-джитсу – даже бросил ему белый пояс во время взвешивания. Адесанья ответил следующее: «Я оборачиваю свой *** [половой орган] вокруг талии, это мой черный пояс».