Средневес Исраэль Адесанья защитил титул UFC в поединке с бразильцем Пауло Костой.

Боец нокаутировал оппонента во втором раунде. И неординарно отпраздновал – сделал несколько ритмичных движений тазом по направлению к ягодицам бразильца.

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Перед боем Коста высмеивал Адесанью за то, что у того всего лишь синий пояс по бразильскому джиу-джитсу – даже бросил ему белый пояс во время взвешивания. Адесанья ответил следующее: «Я оборачиваю свой *** [половой орган] вокруг талии, это мой черный пояс».

  • Адесанья не проиграл ни боя за карьеру – у него 20 побед.
  • Исраэль родом из Нигерии, но представляет Новую Зеландию.

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