«Дорогой Хабиб. Я видел, как ты справляешься с самыми сильными соперниками, но в том числе и тренируешься с медведями. Если ты хочешь повысить градус опасности, попробуй, потренируйся с нашими ребятами. Хотя я уверен, что ты даже с такими справишься.

Но не ради этого мы записываем с братом это видео. Просто хотим пожелать тебе победы. Хотим поддержать тебя, наверное, как и все жители не только нашей страны, но и всего мира. Так что удачи тебе, победы, силы духа, и чтобы ты всегда в себя верил», – заявил 43-летний Запашный.