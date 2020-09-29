Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения дрессировщика Аскольда Запашного провести тренировку со львами.

«Дорогой Хабиб. Я видел, как ты справляешься с самыми сильными соперниками, но в том числе и тренируешься с медведями. Если ты хочешь повысить градус опасности, попробуй, потренируйся с нашими ребятами. Хотя я уверен, что ты даже с такими справишься.

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Но не ради этого мы записываем с братом это видео. Просто хотим пожелать тебе победы. Хотим поддержать тебя, наверное, как и все жители не только нашей страны, но и всего мира. Так что удачи тебе, победы, силы духа, и чтобы ты всегда в себя верил», – заявил 43-летний Запашный.

31-летний Нурмагомедов ответил: «Спасибо за поддержку, но со львами предпочитаю дружить».

  • Ранее Хабиб прославился тренировкой с медведем.
  • 25 октября Нурмагомедов подерется с Джастином Гэтжи.

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