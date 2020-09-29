Американский боец UFC Дастин Порье согласился на реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
«Я в деле! Давай сделаем это. Это принесет пользу многим людям», – написал 31-летний Порье в ответ на предложение Конора подраться 12 декабря в Ирландии без привлечения UFC.
- Макгрегор летом 2020 года в третий раз объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
- Недавно появилась информация о том, что он проведет боксерский поединок против Мэнни Пакьяо, но это пока не официально.
- Порье и Конор дрались в 2014 году – Макгрегор победил.