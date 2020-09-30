UFC обновил рейтинги лучших бойцов промоушна, и в списке вне зависимости от весовых категорий зафиксированы приятные для российских любителей MMA изменения.

Чемпион в легчайшем весе Петр Ян поднялся в десятку, потеснив ирландца Конора Макгрегора – тот переместился на 11-е место. Также после защиты титула на третье место ворвался Исраэль Адесанья – Стипе Миочич теперь четвертый. На седьмой и восьмой позициях поменялись местами Дастин Порье и Джастин Гэтжи.

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Рейтинг по-прежнему возглавляет экс-чемпион в полутяжелой весовой категории Джон Джонс, отказавшийся от титула и объявивший о переходе в тяжи. Второй – российский чемпион-легковес Хабиб Нурмагомедов.

  • Полностью с рейтингами можно ознакомиться здесь.
  • 32-летний Макгрегор летом 2020 года в третий раз объявил о завершении карьеры в MMA.

Нурмагомедов – седьмой в рейтинге самых продаваемых спортсменов мира

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