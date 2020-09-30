Чемпион в легчайшем весе Петр Ян поднялся в десятку, потеснив ирландца Конора Макгрегора – тот переместился на 11-е место. Также после защиты титула на третье место ворвался Исраэль Адесанья – Стипе Миочич теперь четвертый. На седьмой и восьмой позициях поменялись местами Дастин Порье и Джастин Гэтжи.