Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от участия в реалити-шоу, на которое также пригласили его бывшего соперника Конора Магрегора. Об этом рассказал менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

«На прошлой неделе мне позвонил Дэйна Уайт и спросил: «Али, что ты думаешь насчет того, чтобы Хабиб (если он победит Гэтжи) и Конор поучаствовали в The Ultimate Fighter на ESPN?» Но Хабиб отказался. Он сказал: «Этот человек [Макгрегор] – мусор». Когда ты касаешься дерьма, то сам начинаешь пахнуть дерьмом. Он не заслужил этот бой», – цитирует Абдель-Азиза TMZ.