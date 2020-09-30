Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от участия в реалити-шоу, на которое также пригласили его бывшего соперника Конора Магрегора. Об этом рассказал менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

«На прошлой неделе мне позвонил Дэйна Уайт и спросил: «Али, что ты думаешь насчет того, чтобы Хабиб (если он победит Гэтжи) и Конор поучаствовали в The Ultimate Fighter на ESPN?» Но Хабиб отказался. Он сказал: «Этот человек [Макгрегор] – мусор». Когда ты касаешься дерьма, то сам начинаешь пахнуть дерьмом. Он не заслужил этот бой», – цитирует Абдель-Азиза TMZ.

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Глава UFC хотел, чтобы Нурмагомедов и Макгрегор возглавили команды бойцов, а их очный поединок-реванш стал бы главным событием ивента. Получив отказ Хабиба, Уайт сделал аналогичное предложение другому клиенту Абдель-Азиза – Джастину Гэтжи. Условие участия – победа над Нурмагомедовым.

  • Шоу The Ultimate Fighter выходило с 2005 по 2018 годы – известные бойцы возглавляли команды, а победитель финального поединка получал контракт UFC.
  • Нурмагомедв победил Макгрегора в октябре 2018 года.
  • Бой Хабиба с Гэтжи состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.

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