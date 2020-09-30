Новозеландский боец MMA Дэн Хукер в своем подкасте заподозрил чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова в нарушении правил организации.

Хукер обратил внимание, что Хабиб в течение 48 часов побывал на двух бойцовских турнирах и таким образом нарушил правила по предотвращению распространения коронавируса. «Я не делаю доносов, но говорю, что сам видел. 48 часов до турнира должен строго соблюдаться карантин, а он стоит у октагона в роли углового у бойца UFC Зубайры Тухугова. К нему особое отношение?» – удивился новозеландец.

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  • Тухугов при поддержке Хабиба проиграл канадцу Хакиму Даводу раздельным решением судей на турнире UFC 253.
  • Сам Нурмагомедов 24 октября проведет титульный поединок против американца Джастина Гэтжи.

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