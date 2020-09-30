Хукер обратил внимание, что Хабиб в течение 48 часов побывал на двух бойцовских турнирах и таким образом нарушил правила по предотвращению распространения коронавируса. «Я не делаю доносов, но говорю, что сам видел. 48 часов до турнира должен строго соблюдаться карантин, а он стоит у октагона в роли углового у бойца UFC Зубайры Тухугова. К нему особое отношение?» – удивился новозеландец.