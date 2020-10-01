Ирландский боец MMA Конор Макгрегор опубликовал в твиттере афишу боя с Дастином Порье.
«Спарринг по боевым искусствам в помощь благотворительности. Дублин, 12 декабря 2020 года. Бесплатная трансляция. Скоро будет объявлен список благотворительных организаций. Все пожертвования приветствуются», – говорится в анонсе поединка.
- Конор и Дастин уже встречались – в 2014 году. Победу нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор.
- 7 июня этого года Конор объявил об уходе из MMA. Он сделал это уже в третий раз – предыдущие случаи заканчивались камбэком.