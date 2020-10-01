Ирландский боец MMA Конор Макгрегор опубликовал в твиттере афишу боя с Дастином Порье.

«Спарринг по боевым искусствам в помощь благотворительности. Дублин, 12 декабря 2020 года. Бесплатная трансляция. Скоро будет объявлен список благотворительных организаций. Все пожертвования приветствуются», – говорится в анонсе поединка.

Смешанные боевые искусства
Хабиб изменил решение о реванше с Макгрегором
6 ЧАСОВ НАЗАД
  • Конор и Дастин уже встречались – в 2014 году. Победу нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор.
  • 7 июня этого года Конор объявил об уходе из MMA. Он сделал это уже в третий раз – предыдущие случаи заканчивались камбэком.

Канделаки: «В мечтах Конор – чемпион, в реальности – сдается Хабибу»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства
Новозеландский боец заподозрил Хабиба в нарушении правил UFC
20 ЧАСОВ НАЗАД
Хабиб – Гэтжи
Порье дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи
ВЧЕРА В 12:49