Ирландский боец MMA Конор Макгрегор опубликовал в твиттере афишу боя с Дастином Порье.

«Спарринг по боевым искусствам в помощь благотворительности. Дублин, 12 декабря 2020 года. Бесплатная трансляция. Скоро будет объявлен список благотворительных организаций. Все пожертвования приветствуются», – говорится в анонсе поединка.