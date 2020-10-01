Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что Хабиб Нурмагомедов был готов к реваншу против Конора Макгрегора в рамках шоу The Ultimate Fighter.

30 сентября менеджер россиянина Али Абдель-Азиз рассказал, что Хабиб отказался от участия в реалити-шоу с Макгрегором – по задумке Уайта, бойцы должны были возглавить команды, а в конце ивента сойтись в финальном поединке. Абдель-Азиз умолчал об одной детали – изначально Нурмагомедов дал согласие на бой с Конором.

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«Хабиб собирался cделать это, пока Конор не сотворил все это дерьмо. Я чувствовал, что все складывается и это может получиться. Итак, мы собирались запустить The Ultimate Fighter на ESPN и провести гребаный матч-реванш. Но, знаете, Конор все испортил. Хабиб сказал: «К черту его», – рассказал Уайт в интервью Barstool Sports

Глава промоушна имеет ввиду недавние выступления Конора в твиттере – боец опубликовал скрины частной переписки с Дэйной и объяснил очередное завершение карьеры тем, что ему не давали боев. Уайт обвинил Конора в нарушении кодекса чести, а тот ответил, что первым его нарушил сам функционер, когда заявил, что Макгрегор отказывается от поединков. Вся эта ситуация, по мнению Уайта, заставила Хабиба отказаться от участия в проекте.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года.

Шоу The Ultimate Fighter выходило с 2005 по 2018 годы – известные бойцы возглавляли команды, а победитель финального поединка получал контракт UFC.

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