«Я не понимаю, когда люди спрашивают меня: «Насколько тяжело тебе тренироваться без твоего отца?» Конечно, это тяжело. Я не понимаю, почему вы продолжаете меня об этом спрашивать. Это очень тяжело. У вас есть отец? Как вы думаете, если бы с ним что-то случилось, это было бы тяжело для вас, или легко? Я тоже человек. Конечно, это очень тяжело», – цитирует спортсмена Sport24.