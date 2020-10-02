Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, влияет ли на его подготовку к бою с Джастином Гэтжи отсутствие в тренировочном лагере отца Абдулманапа.
«Я не понимаю, когда люди спрашивают меня: «Насколько тяжело тебе тренироваться без твоего отца?» Конечно, это тяжело. Я не понимаю, почему вы продолжаете меня об этом спрашивать. Это очень тяжело. У вас есть отец? Как вы думаете, если бы с ним что-то случилось, это было бы тяжело для вас, или легко? Я тоже человек. Конечно, это очень тяжело», – цитирует спортсмена Sport24.
- 3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве от осложнений, связанных с заражением коронавирусом.
- Хабиб будет защищать титул в поединке с Джастином Гэтжи, бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.