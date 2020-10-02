«Что после Гэтжи? Я не думаю, что закончу с MMA, у нас есть несколько вариантов, но мы подумаем об этом после боя. Дэйна сказал, что у него есть для меня что-то особенное. Я ответил: «Пожалуйста, держи это при себе. Обсудим после поединка». Они обещают что-то грандиозное – посмотрим», – цитирует Хабиба MMAJunkie.