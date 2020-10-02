Словацкая спортсменка Моника Хохликова, выступающая в смешанных боевых искусствах, одержала победу над Джейд Джоранд в рамках турнира Bellator 247.
Моника победила соперницу редчайшим болевым приемом – так называемым «хрустом скорпиона». Находясь снизу, она сжала корпус Джоранд обеими ногами и оказала давление на ребра.
Эксперт Bellator Джон Маккарти, который в прошлом судил поединки UFC, заявил, что ни разу не видел данного приема в MMA.
- Ранее стало известно, что контракт с Bellator подписал двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов.